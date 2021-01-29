İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.01.2021 12:42Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük MahArıza Sebebi : Basınç DüşüklüğüBaşlama Tarihi : 29.01.2021 11:50Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Yalı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.01.2021 13:01Bitiş Tarihi Çalışmanın saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez MahArıza Sebebi :200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.01.2021 09:33Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.01.2021 13:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.01.2021 12:07Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

