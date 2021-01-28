İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...



Etkilenen Mahalleler : Karaağaç MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 28.01.2021 06:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase ÇalışmasıBaşlama Tarihi : 28.01.2021 09:06Bitiş Tarihi :Çalışmanın saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

