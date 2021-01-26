İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah,Merkez MahArıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı ArızasıAçıklama : Kağıthane Merkez Cendere Caddesi Üzerinde Arıza Giderme Çalışması YapılmaktadırBaşlama Tarihi : 26.01.2021 01:15Bitiş Tarihi : Çalışmanın 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa MahArıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı ArızasıAçıklama : Kağıthane Merkez Cendere Caddesi Üzerinde Arıza Giderme Çalışması YapılmaktadırBaşlama Tarihi : 26.01.2021 01:15Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörü

