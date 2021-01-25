İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...



Etkilenen Mahalleler : Ferah MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 25.01.2021 08:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın 11:30 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe MahArıza Sebebi :1 00 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 25.01.2021 09:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın 12:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



