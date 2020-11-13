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İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasak? İşte tam liste
İstanbul'da son gelen yasak sonrası 84 meydan, 93 cadde ve 125 sokakta artık sigara içmek yasak oldu. İşte yasak getirilen yerlerin tam listesi...
GÜNDEM 13.11.2020, 08:19
İstanbul Valiliği, şehirde bulunan birçok noktada sigara içilmesinin yasak olduğunu açıklayarak listeyi duyurdu.
Megakent genelindeki 84 meydan, 93 cadde ve 125 sokakta artık sigara içilemeyecek.
İşte sigara içilmesi yasak olan cadde, sokak ve meydanlar:
Megakent genelindeki 84 meydan, 93 cadde ve 125 sokakta artık sigara içilemeyecek.
İşte sigara içilmesi yasak olan cadde, sokak ve meydanlar:
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