İstanbul’da sigara içilmesinin yasak olduğu cadde ve sokaklar!

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar giderek arttırılıyor.

65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şimdi de belirlenen cadde ve sokaklarda sigara içme yasağu getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İstanbul Valiliği maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesini yasakladı.

Sigara içme yasağı ile ilgili alınan bu kararı Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da duyurdu.



