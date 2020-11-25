İstanbul'da salgının boyutunu HES uygulaması gösterdi

Sağlık Bakanlığı ilgili vaka sayısını açıklamasa da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasına göre İstanbul'un 39 ilçesi kırmızı renkte.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, uzmanlar İstanbul'da hastanelerde yer kalmadığını, kimi hastaların yoğun bakım için acil'de sıra beklediğini ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof Pınar Saip, İstanbul'da günde ortalama 10 bin vakanın göründüğünü, Mart ayından farklı olarak hafif ve orta derece hasta olanların evlere gönderildiğini belirtti. Saip, 15 günlük kapanma olmadan bu durumun düzelmesinin mümkün olmadığını aktarıp şunları söyledi;



Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof Dr Mehmet Ceyhan da sadece İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin kırmızıya döndüğünü ifade etti;



Diğer yandan günlük kornavirüs verilerine göre dün 161 kişi vefat ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ilde salgın hastalıklar nedeniyle 211 kişinin öldüğünü açıkladı.

"Hastaların acillerde yatmak için sıra beklediğini biliyoruz. Servislerde de hasta kötüleştiğinde yoğun bakımdan yer boşalması bekleniyor. Hasta artışı ile birlikte kovid dışındaki servislerden sürekli olarak hasta yatağı, kovid hastalarına kaydırılıyor. Koronavirüs olmayan hastalarla ilgili ciddi sorunlar var. Ameliyatlar, kontroller, acil olmayan bütün başvurular erteleniyor. Bu dönemin sonunda maalesef Covid-19 dışı hastalarda ciddi sorunlar yaşayacağız. Başka nedenlerle ölüm oranlarında da artış olacak endişesindeyiz. Bütün sosyal ve ekonomik güvenceler sağlanarak en azından 15 gün kapanmanın şu kısırdöngüyü kıracağını düşünüyoruz."

"Şu anda İstanbul kırmızı gibi görünüyor ama bütün Türkiye’de çok fazla vaka var, salgın her tarafa yayılmış durumda. Bugün İstanbul’da şu an İzmir ve Bursa’da bir artış mevcut. Kontrol edilemezse arkasından bu artış yeniden Ankara’ya ve diğer illere yansıyacak. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 gibi görünüyor, şu anda kullanılan yoğun bakımlarda ciddi doluluk var. Vakaların yüzde 90’ı hastalığı belirtisiz geçiriyor ve bulaştırmaya devam ediyor. Elden geldiğince bulaştırma potansiyeli yüksek grupları taramanız lazım. AVM’lerde insanlar restorandan sandviçleri alıp yere oturup 40 kişi 50 kişi maskelerini çıkarıp yemek yiyorlar bunlara engel olamadığınız zaman aldığınız tedbirler yeterli olmuyor."

