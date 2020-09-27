İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili oldu
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına etkisini gösterdi.
GÜNDEM 27.09.2020, 07:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesi'nin batısı için yapılan uyarının ardından gece saatlerine fırtına etkisini gösterdi. Ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak da etkili oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı.
Fırtınada Sultangazi'de park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Olay sonrası itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testere ile keserken, araçta da maddi hasar meydana geldi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı.
Fırtınada Sultangazi'de park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Olay sonrası itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testere ile keserken, araçta da maddi hasar meydana geldi.
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