İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Bazı yerleri su bastı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.
GÜNDEM 13.01.2021, 03:15
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.
Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.
İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.
Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.
İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.
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