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İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 17.11.2020, 07:47
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İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yakalanması için yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi
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