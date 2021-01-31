İstanbul'da polis kovalamacası: Yaralanan kişi hayatını kaybetti!
İstanbul Çatalca'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklamada bulundu.
GÜNDEM 31.01.2021, 20:21
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Çatalca'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, emniyet tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulama sırasında bir aracın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı bildirildi.
Ekiplerin takibi sonucu Çatalca girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsünün aracı görevli ekibin üzerine sürerek kaçmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesine sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, emniyet tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulama sırasında bir aracın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı bildirildi.
Ekiplerin takibi sonucu Çatalca girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsünün aracı görevli ekibin üzerine sürerek kaçmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesine sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
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