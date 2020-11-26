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İstanbul'da PKK operasyonu: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi. Gece yarısı başlayan operasyonun ayrıntıları belli oldu. Operasyon kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 26.11.2020, 11:00
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İstanbul'da PKK operasyonu: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonda 25 örgüt üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonun ayrıntıları belli oldu.
Operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı olan 6 kişi daha aranıyor.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 merminin ele geçirildiği ifade edildi.
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