İstanbul'da PKK operasyonu: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonda 25 örgüt üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı olan 6 kişi daha aranıyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 merminin ele geçirildiği ifade edildi.

