İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 10.10.2020, 02:53
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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