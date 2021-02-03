İstanbul’da ofis kiraları son 10 yılın dibini gördü

Propin tarafından yılda dört defa hazırlanan “İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış” raporunun 2020 yılı dördüncü çeyrek sayısı yayınlandı. 12 ofis bölgesinin incelendiği rapora göre, İstanbul’da 2011-2020 dönemini kapsayan 10 yıllık dönemde ofis kiraları dolar bazlı tarihi dip seviyeyi gördü.

Merkezi İş Alanı olarak tanımlanan Maslak, Beşiktaş, Etiler, Levent, Zincirlikuyu, Esentepe ve Gayrettepe gibi bölgelerdeki A Sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması yüzde 43 düştü. Söz konusu dönemde 32.9 dolara kadar çıkan aylık metrekare kira bedeli 2020 yılı sonu itibariyle 15.8 dolara geriledi. Bu düşüşte, son iki yılda doların Türk Lirası karşısında hızla yükselmesi de etkili oldu. Rapora göre 2020 yılının ilk çeyreği ile son çeyrek arasındaki düşüş yüzde 14 oldu.

Avrupa Yakası’nda merkezi iş alanının dışında kalan Kağıthane, Güneşli, Sefaköy, Yenibosna, Ataköy’ü kapsayan bölgede A sınıfı ofis binalarındaki aylık metrekare kira bedeli 19.9 dolardan 10.4 dolara indi. Anadolu Yakası’nda Kozyatağı, Ümraniye, Ataşehir, Kavacık ve Maltepe gibi merkezi iş alanının dışında kalan ofis binalarında ise 11.5 dolara gerileyen kira bedelleri son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.



İstanbul ofis piyasasında merkezi iş alanı olarak bilinen bölgelerde A sınıfı binalarda boşluk oranı yüzde 30.8, B sınıfı binalardaki boşluk oranı ise yüzde 17.3 oldu. Merkezi iş alanı dışındaki bölgelerde boşluk oranı ortalama yüzde 22 oldu. 2020 yılında ofis piyasasındaki işlem hacminde de yüzde 30 daralma yaşandı.



2019 yılı sonunda ortaya çıkan COVID-19 virüsünün hızla yayılması ve 2020 yılı birinci çeyrekte küresel bir pandemiye dönmesi, pek çok sektör gibi ofis pazarını da derinden etkiledi. Getirilen kısıtlamalar, evden çalışmaya yönelen şirketler gibi unsurlar, ofis talebinde değişikliğe yol açtı.

Sonuç olarak hali hazırda proje açılışlarındaki ertelemelerin olduğu ofis arzında, son gelişmelerle birlikte yaşanan yavaşlamanın ivmesi arttı. 2020 yılı sonunda İstanbul Ofis Pazarı’nda yaklaşık 200 bin metrekare artan arz sonucunda mevcut stokun 6 milyon 500 metrekare seviyesine ulaştığı belirlendi. Buna göre, 2020 yılındaki büyüme yüzde 2 olarak gerçekleşti.

