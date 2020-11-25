İstanbul’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Kafaları karıştıran sayı
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı pandemi boyunca ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısını açıkladı. Açıklanan rakamlarla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar arasındaki tezatlık dikkat çekti.
GÜNDEM 25.11.2020, 19:36
Türkiye’deki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklanan rakamlar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını boyunca İstanbul’da bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısının açıklanması kafaları iyice karıştırdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde resmi olarak açıklandı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul’da pandemi boyunca ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısı 11 bin 601'i buldu.
Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısını Türkiye genelinde 12 bin 672 olarak açıklamıştı.
Türkiye’de toplam koronavirüsten vefat eden kişi sayısının 12 bin 672 olarak açıklanması fakat sadece istanbul’da ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısı 11 bin 601 olması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde resmi olarak açıklandı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul’da pandemi boyunca ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısı 11 bin 601'i buldu.
Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısını Türkiye genelinde 12 bin 672 olarak açıklamıştı.
Türkiye’de toplam koronavirüsten vefat eden kişi sayısının 12 bin 672 olarak açıklanması fakat sadece istanbul’da ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısı 11 bin 601 olması dikkatlerden kaçmadı.
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