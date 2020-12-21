İstanbul'da korona verileri: İşte vakaların en hızlı düştüğü 3 ilçe

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü belirterek, "En hızlı düşüş, Beyoğlu, Avcılar ve Arnavutköy'de yaşandı" dedi.

1 Haziran'dan itibaren başlayan Kontrollü Sosyal Hayat dönemi ile birlikte İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde vaka sayıları artarken, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere bazı tedbirler alındı. Alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından en çok vakanın bulunduğu kent konumunda olan İstanbul için sevindiren haber geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18. Filyasyon Takip Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini ifade etti. Koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü belirten Vali Yerlikaya, en hızlı vaka düşüşü yaşayan 3 ilçeyi Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olarak sıraladı.

