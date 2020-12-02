İstanbul'da korkutan fabrika yangını

Sultangazi Habipler Mahallesi Nergis Sokak'ta bulunan demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürülürken, yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi.

