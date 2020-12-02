İstanbul'da korkutan fabrika yangını
İstanbul Sultangazi'de demir çelik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken fabrikada maddi zarar meydana geldi.
GÜNDEM 02.12.2020, 22:41
Sultangazi Habipler Mahallesi Nergis Sokak'ta bulunan demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürülürken, yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürülürken, yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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