İstanbul’da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul’da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Polis ekipleri gece boyunca kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana yollarda ticari ve hususi araçlar durdurularak gerekli belgelerin kontrolü yapıldı.

E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.

