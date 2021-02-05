İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafikte yoğunluk yüzde 74
Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.
GÜNDEM 05.02.2021, 17:34
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Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.21 itibariyle yoğunluk yüzde 74'e ulaştı. Trafikte oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.
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