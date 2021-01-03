İstanbul'da kazanan Trabzonspor oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Bodo mavililere galibiyeti getiren goller 46. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi.

Karagümrük'ün maçtaki tek golünü 70. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek 7 maçlık serisi sona eren Trabzonspor bu galibiyetle puanını 23'e çıkardı. 2 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

