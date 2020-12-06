İstanbul'da kaydedilen görüntü tepki çekti! İmamoğlu'ndan cevap geldi

Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrası İstanbul'da caddeler ve meydanlar boşalırken, Halk Ekmek'in satıldığı yerlerin önünde oluşan uzun kuyruklar, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Oluşan 'ucuz ekmek kuyruğu' gündeme sebep olurken, konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" paylaşımında bulundu.

