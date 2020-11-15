İstanbul'da kariyer rekoru kıran Hamilton'dan Türkiye açıklaması
9 yıl aradan sonra İstanbul’da düzenlenen Formula 1’de podyum elde eden pilotlar kupalarını aldı. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden Hamilton, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
GÜNDEM 15.11.2020, 18:27
İstanbul’da düzenlenen Formula 1’de sezonun 14. yarışı Mercedes takımından Lewis Hamilton’ın zaferi ile sonuçlandı. Hamilton aynı zamanda kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Hamilton, yarışı ikinci tamamlayan Sergio Perez (Racing Point) ve Sebastian Vettel (Ferrari) ile birlikte kupasını aldı. Podyuma çıkan pilotlara kupalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop teslim etti.
Yarışın ardından konuşan Hamilton, “Şampiyonluğu kazanmak için Türkiye'den daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel. Çok seviyorum Türkiye’yi!” dedi.
Hamilton, yarışı ikinci tamamlayan Sergio Perez (Racing Point) ve Sebastian Vettel (Ferrari) ile birlikte kupasını aldı. Podyuma çıkan pilotlara kupalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop teslim etti.
Yarışın ardından konuşan Hamilton, “Şampiyonluğu kazanmak için Türkiye'den daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel. Çok seviyorum Türkiye’yi!” dedi.
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