İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul’da beklenen kar yağışıakşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un yüksek kesimleri bu yıl ikinci kez etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar beyaza büründü.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

