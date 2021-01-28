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İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu
İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde batı ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan alanlar beyaza büründü.
GÜNDEM 28.01.2021, 03:45
İstanbul’da beklenen kar yağışıakşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un yüksek kesimleri bu yıl ikinci kez etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar beyaza büründü.
Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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Namaz Vakti 28 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
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