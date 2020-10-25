İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı, pandemi dönemini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarına göre yüzde 12 artış gösterdi.

Kirliliğin daha yoğun olduğu bölgeler ise Kadıköy, İkitelli ve Kağıthane olarak sıralandı. Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki her yıl ortalama 7 milyon insan hava kalitesinden dolayı ölüyor. Bu hava kirliliği hepimizin sorunu olduğuna göre, hepimiz bu hava kirliliğini nasıl azaltabiliriz şeklinde çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi.

Hava kirliliğinin artığı bölgelerde araç sayılarının fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Toros, pandemi döneminde hava kirliliğinin önemli oranda azaldığını söyledi: “Tüm dünyada mart, nisan, mayıs aylarında pandemi sebebiyle önemli oranda tedbirler alındı. İnsanlar hayatlarını daha çok evde geçirmeye başladı. İnsanların faaliyetleri azaldığı için, hava kirliliği de azalmış oldu. Normalleşme süreci ile hava kirliliği değerleri de hızlı bir şekilde artışa geçti.”



Hava kirliliğini alınacak önlemlerle en aza indirmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu hava kirliliği hepimizin sorunu olduğuna göre, hepimiz bu hava kirliliğini nasıl azaltabiliriz şeklinde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Artık kış dönemine de giriyoruz havalar soğudu. Isınma kaynakları devreye girmeye başladı. Evimizde kullandığımız enerji giderlerini azaltmanın yollarını aramalıyız. Bunun için binalarda ısı yalıtımı son derece önemlidir.” (DHA)

