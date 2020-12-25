İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da da hava çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde ise İstanbul'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

İstanbul'da hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde 16°C'yi bulacak olacak.

06.00 - 09.00 saatleri arasında İstanbul'da hava 13°C

09:00 - 12:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 15°C

12:00 - 15:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C

15:00 - 18:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C

18:00 - 21:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C

