İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'a ilişkin son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM 25.12.2020, 09:00
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da da hava çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde ise İstanbul'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
İstanbul'da hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde 16°C'yi bulacak olacak.
06.00 - 09.00 saatleri arasında İstanbul'da hava 13°C
09:00 - 12:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 15°C
12:00 - 15:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
15:00 - 18:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
18:00 - 21:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
Sabah saatlerinde ise İstanbul'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
İstanbul'da hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde 16°C'yi bulacak olacak.
06.00 - 09.00 saatleri arasında İstanbul'da hava 13°C
09:00 - 12:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 15°C
12:00 - 15:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
15:00 - 18:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
18:00 - 21:00 saatleri arasında İstanbul'da hava 16°C
28°
parçalı az bulutlu
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