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İstanbul'da farklı adreslere eş zamanlı DEAŞ operasyonu!
İstanbul’da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.
GÜNDEM 03.10.2020, 02:38
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.
Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.
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