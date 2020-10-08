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İstanbul'da Eylül ayı trafik bilançosu açıklandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, trafikte tehlikeli araç kullanan, drift yapan sürücülere karşı denetim yaptı. Eylül ayı boyunca 135 bin sürücüye 57 milyon lira ceza kesildi.
GÜNDEM 08.10.2020, 21:16
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere karşı 1-30 Eylül tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 135 bin 236 bin sürücüye 57 milyon 249 bin 381 lira ceza kesti. Öte yandan 9 bin 776 araç trafikten men edilirken, 2 bin 611 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu.
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