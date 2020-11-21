İstanbul'da ekmek fiyatı bilmecesi! Fırıncılar fiyatı 2 TL yaptı

Kaymakamlık ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İstanbul'un Bağcılar ilçesinde fırıncılara denetleme yapıldı. Fırınlarda gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. 112 fırına yapılan denetlemelerde ekmek fiyatlarında farkı fiyat uygulamaları dikkatlerden kaçmadı



Denetlemeler esnasında bazı fırınlarda 200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı gözlemlenirken 2 lira yazan fiyat tabelalarının indirilmesi istendi. Fırın işletmecileri ekipler tarafından uyarıldı.



200 gram ekmeği 2 liradan satan fırın işletmecisi Nuri Sönmez, "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" dedi.



Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Bu astığınız fiyatlar resmi fiyatlar değil. Kendinize göre oluşturduğunuz fiyatlar ve bununla ilgili işlem yapacağız. Fırıncılar odasının tarife verme yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

