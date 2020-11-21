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İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Resmi açıklama geldi

İstanbul Fırıncılar Odası, geçen ay zam gelen ekmeğe ikinci bir zam geldiğine yönelik iddialara cevap verdi. Fırıncılar Odası söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

GÜNDEM 21.11.2020, 19:17
İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Resmi açıklama geldi
Yapılan açıklamada ekmeğin kilogram fiyatının 7,50 TL olarak belirlendiği ve bu kararın yürürlükte olduğu vurgulandı.  İstanbul Fırıncılar Odası'ndan resmi fiyat tarifesine uyup uyulmadığının denetleneceği de ifade edildi.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı açıklama:

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