İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Yapılan açıklamada ekmeğin kilogram fiyatının 7,50 TL olarak belirlendiği ve bu kararın yürürlükte olduğu vurgulandı. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan resmi fiyat tarifesine uyup uyulmadığının denetleneceği de ifade edildi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı açıklama:



