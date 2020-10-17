İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi öldü
İstanbul müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 17.10.2020, 04:12
İstanbul Küçükçekmece'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.
Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Vokan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.
Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Vokan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.
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