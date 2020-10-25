İstanbul'da durum kritik: Son bir haftada değişim yüzde 25
Tabloda İstanbul’daki toplam koronavirüs hastası sayısı 135 bin 268 olarak belirtildi.
GÜNDEM 25.10.2020, 18:08
Tabloda İstanbul’daki toplam koronavirüs hastası sayısı 135 bin 268 olarak belirtildi. Kentte son bir haftada 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.
Haftalık koronavirüs raporunda İstanbul’daki koronavirüs vakalarındaki tırmanış da yer aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19 haftalık durum raporuna göre 12 Ekim – 18 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da bir haftada 3 bin 576 yeni ‘hasta’nın tespit edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı 12-18 Ekim haftasına ilişkin koronavirüs durum raporunda bir haftada 792 bin 626 test yapılırken 11 bin 960 yeni ‘hasta’ tespit edildi. 459 kişi ise yaşamını yitirdi.
Raporun özet kısmında şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye’deki ilk COVID-19 hastasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 12.427.764 test yapılmıştır. 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki test sayısı 792.626’dır.
Türkiye’de toplam 348.493 laboratuvar onaylı COVID-19 hastası bulunmakta olup COVID-19 nedeniyle toplam 9.296 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
COVID-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 168.180 olup 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3.599’dur.
Laboratuvar onaylı COVID-19 hastaları içinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı %2,67’dir.
En yüksek vaka filyasyon oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (%99,74) gerçekleşmiş olup Türkiye genelinde %99,48’dir.”
Tabloda İstanbul’daki toplam koronavirüs hastası sayısı 135 bin 268 olarak belirtildi. Kentte son bir haftada 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.
Koca, “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” demişti.
Haftalık koronavirüs raporunda İstanbul’daki koronavirüs vakalarındaki tırmanış da yer aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19 haftalık durum raporuna göre 12 Ekim – 18 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da bir haftada 3 bin 576 yeni ‘hasta’nın tespit edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı 12-18 Ekim haftasına ilişkin koronavirüs durum raporunda bir haftada 792 bin 626 test yapılırken 11 bin 960 yeni ‘hasta’ tespit edildi. 459 kişi ise yaşamını yitirdi.
Raporun özet kısmında şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye’deki ilk COVID-19 hastasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 12.427.764 test yapılmıştır. 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki test sayısı 792.626’dır.
Türkiye’de toplam 348.493 laboratuvar onaylı COVID-19 hastası bulunmakta olup COVID-19 nedeniyle toplam 9.296 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
COVID-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 168.180 olup 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3.599’dur.
Laboratuvar onaylı COVID-19 hastaları içinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı %2,67’dir.
En yüksek vaka filyasyon oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (%99,74) gerçekleşmiş olup Türkiye genelinde %99,48’dir.”
Tabloda İstanbul’daki toplam koronavirüs hastası sayısı 135 bin 268 olarak belirtildi. Kentte son bir haftada 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.
Koca, “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” demişti.
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