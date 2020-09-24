İstanbul’da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan da hissedildi.
GÜNDEM 24.09.2020, 19:49
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38’de yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Megakentte deprem nedeniyle panikleyen birçok vatandaş kendini dışarıya attı. Depremin yanı sıra mesai saatinin bitmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kennedy Caddesi Yenikapı mevkiinde oluşan trafik ise drone ile havadan görüntülendi.
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