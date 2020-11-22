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İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Son depremler

Isparta'da yaşanan depremler sonrası vatandaşlar gözlerini Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamalarına çevirdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yaptığı açıklamalar.

GÜNDEM 22.11.2020, 21:50
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Son depremler
Türkiye'de farklı noktalarda yaşanan depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin şiddeti ve saatine ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de meydana gelen depremleri anlık olarak kendi siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden edindiğimiz son deprem verilerine göre Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde büyüklükleri 1.2 ile 3.6 arasından değişin sarsıntılar olurken Türkiye genelinde gün içerisinde toplam 57 deprem meydana geldi. Meydana gelen bu depremlerden 2 tanesi 3 ve üzerinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerine göre; bu sabah saat 05.10'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde 3.3, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise saat 06.23'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içerisinde Isparta'da meydana gelen deprem sayısı ise toplam 15 olarak gerçekleşti. ancak bunlardan hiç birisi 3 ve üzerinde değildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Elazığ, Ege Denizi, İzmir, Akdeniz'de şiddetleri çeşitli büyüklüklerde değişen artçı depremler meydana gelirken İzmir ve Ege Denizi'nde toplam deprem sayısı 29 ve bunlardan hiç birisi 3 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşmedi.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden takip etmek mümkün iken sosyal medya hesabından da anlık olarak merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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