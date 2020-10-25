İstanbul’da Covid-19 alarmı: Özel hastanelerle ilgili yeni planlama

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'deki toplam Covid-19 vakalarının yüzde 40'nı barındırdığını açıkladığı İstanbul'da salgın alarmına ilişkin hazırlık yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şehirdeki bütün özel hastanelerde pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarına ilişkin olarak bir doküman hazırladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastanelere gönderdiği "Pandemi nedeniyle il geneli özel sağlık tesisleri yatak planlaması" başlıklı dokümanda, hastanelerin "toplam yatak sayısı", "toplam klinik yatak sayısı" ve "toplam yoğun bakım yatak sayıları" verildikten sonra, "klinik yatak" ve "yoğun bakım yatak" sayıları içinde her hastaneden pandemi için ne kadar yatak ayrılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.

T24’den İsmail Ahmet Yeniçeri’nin haberine göre Özel Hastaneler Birliği, pandemi için ayrılması planlanan yatak sayılarının azaltılması için girişimde bulundu. Görüşmelerin sürdüğü, listeye kısa süre içinde son şeklinin verileceği öğrenildi.

Listeye göre, İstanbul'daki özel hastanelerde bulunan toplam 13 bin 288 yatağın, 2 bin 689 klinik yatağı ve 634 yoğun bakım yatağı pandemi için ayrılacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yatak sayılarında düzenleme yapılması planlanan hastanelerin aradında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait olan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi dahil 160’dan fazla hastane bulunuyor.

