İstanbul’da bulaşıcı hastalıklardan kaç kişi öldü! İşte son rakamlar..

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bugün İstanbul’da 199 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının ise 434 olduğu belirtildi.



İstanbul’da dün bulaşıcı hastalık nedeniyle 188 kişi yaşamını yitirmişti, toplam can kaybı ise 421 olarak duyurulmuştu.



Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1 Aralık Salı gününün corona virüsü verilerine göre ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.

