İstanbul'da bugün koronadan kaç kişi vefat etti? Kaftancıoğlu paylaştı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından sadece İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 231 olduğunu paylaştı.
GÜNDEM 26.11.2020, 21:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tüm Türkiye'de bugün 26 Kasım 2020'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısının 174 olduğunu açıklamıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bugün koronadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.
Koronavirüs salgınından bu yana Türkiye'de bugün en yüksek ölüm sayısı açıklandı, Canan Kaftancıoğlu ise sadece İstanbul'da 231 kişinin yaşamını yitirdiğini Twitter hesabından duyurdu.
Kaftancıoğlu paylaşımında "Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü. Salgın her geçen dakika yayılıyor. Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak. İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma" ifadelerini kullandı.
Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü.Salgın her geçen dakika yayılıyor.Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak.İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma
— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 26, 2020
Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü.Salgın her geçen dakika yayılıyor.Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak.İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma pushfn('ads'); — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 26, 2020
Koronavirüs salgınından bu yana Türkiye'de bugün en yüksek ölüm sayısı açıklandı, Canan Kaftancıoğlu ise sadece İstanbul'da 231 kişinin yaşamını yitirdiğini Twitter hesabından duyurdu.
Kaftancıoğlu paylaşımında "Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü. Salgın her geçen dakika yayılıyor. Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak. İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma" ifadelerini kullandı.
Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü.Salgın her geçen dakika yayılıyor.Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak.İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma
— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 26, 2020
Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü.Salgın her geçen dakika yayılıyor.Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak.İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma pushfn('ads'); — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 26, 2020
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