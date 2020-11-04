İstanbul'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi!
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan 62 bin metrekarelik bir bölge 'riskli alan' ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
GÜNDEM 04.11.2020, 10:15
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İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları yayınlanan karar içerisinde yer aldı.
Riskli alan ilan edilen bölge toplam 62 bin metrekare büyüklüğünde.
Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları yayınlanan karar içerisinde yer aldı.
Riskli alan ilan edilen bölge toplam 62 bin metrekare büyüklüğünde.
Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.
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