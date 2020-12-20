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İstanbul'da bir asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. İş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.
GÜNDEM 20.12.2020, 16:53
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75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fırında işçiler T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu zemine düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı.
İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı.
İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.
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