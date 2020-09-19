İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 42,57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin Eylül 2020 İstanbul Çevre Bültenini yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yönetimi, temizlik, çöp gazından elektrik üretimi ve doğalgaz istatistikleri yer aldı.

İstanbul’a su veren 10 barajın 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle, ortalama doluluk oranları yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. En yüksek doluluk yüzde 75,17 ile Darlık ve yüzde 65,04 ile Ömerli Barajı, en düşük doluluk ise yüzde 7,67 ile Pabuçdere ve yüzde 8,02 ile Kazandere Barajında izlendi.

İstanbul barajlarının en büyüğü 235 milyon 371 bin metreküp azami biriktirme kapasitesi ile Ömerli Barajı, en düşük kapasitelisi ise 6 milyon 231 bin metreküp ile Istrancalar Barajı. Ömerli Barajı tek başına yüzde 65 doluluk oranıyla tüm barajlardaki suyun yüzde 41,4’ünü tuttu.



Son on yılda, barajlarda en yüksek doluluk yüzde 65,56 ile 2011’de, en düşük doluluk ise yüzde 14,71 ile 2014’te gerçekleşti. Son bir yılda, en yüksek doluluk yüzde 68,98 ile 2020 yılının Nisan ayında, en düşük yüzde 36,67 ile 2019 yılının aralık ayında yaşandı.

Hava kalitesinde yüzde 9 iyileşmeİstanbul’da 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 33 iken 1-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yüzde 9 oranında iyileşme göstererek 30’a düştü. Haziran ayına göre ise yüzde 12 iyileşme gözlemlendi. Ağustos’ta en temiz hava Maslak, Sarıyer ve Arnavutköy istasyonlarında kaydedildi.

2019 ile 2020’nin aynı dönemleri (1 Haziran – 31 Ağustos) karşılaştırmasında ise en büyük iyileşme Kandilli, Çatladıkapı, Kağıthane 1 ve Göztepe istasyonlarında yaşandı.

Son beş yılda, en düşük kirlilik 31 indeks değeri ile 2019 ‘de ölçüldü.



2015’den itibaren Ocak-Ağustos ayları arasında en yüksek hafriyat 2017’de (57 milyon 28 bin 32 ton) toplandı. 2020’de, 2017 yılına göre yüzde 54 oranında azalarak 25 milyon 980 bin 104 ton oldu.

