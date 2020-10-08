İstanbul'da asayiş uygulaması! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

İstanbul’da yapılan “Yeditepe Huzur Uygulaması”nda 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dün İstanbul genelinde gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur Operasyonu”nun sonuçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı. Hava destekli yapılan denetimlerde, GBT sorgulaması yapılan 142 bin kişiden 694’ü çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alındı. Didik didik yapılan aramalarda ruhsatsız 30 adet tabanca ve tüfek 229 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çok sayıda araç ve motosikletin de kontrol edildiği uygulamalarda 1018 araca işlem yapılarak bunlardan 25’i trafikten men edildi. Bu uygulamalarda 242 bin 260 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Umuma açık yerlerin denetimleriyle sona eren uygulamada toplam 7 iş yerine 3180 Türk Lirası ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde 1394 personel görev alırken, eğitimli dedektör köpekleri de uygulamada yer aldı.

