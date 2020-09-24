İstanbul'da arıza yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina’ya çekildi" ifadeleri kullanıldı.

KEGM çalışanlarının tekneyi marinaya çektikleri fotoğraflar da Twitter'da paylaşıldı.



Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina’ya çekildi. @UABakanligi @selimdursun06 #HerŞeyYolunda pic.twitter.com/hyf4T1gTon

— KEGM (@kiyiemniyet) September 24, 2020



Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina’ya çekildi. @UABakanligi @selimdursun06 #HerŞeyYolunda pic.twitter.com/hyf4T1gTon — KEGM (@kiyiemniyet) September 24, 2020

