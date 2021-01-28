İstanbul'da araç çekme ücretine zam geldi! İşte yeni fiyatı
İstanbul'da park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti UKOME kararı ile zamlandı. 130 TL olan araç çekme ücreti 160.05 TL’ye çıkarıldı.
GÜNDEM 28.01.2021, 18:09
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda araç çekme ücretine zam kararı alındı.
29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi” dikkate alınarak ücretler düzenlendi. Park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti 130 TL'den 160.05 TL'ye çıkarıldı.
Öte yandan park yasağı dışındaki 5 kilometreye kadar araç çekme ücreti, 100 TL'den 160,05 TL'ye yükseltildi. Kilometre başına 5 TL'lik çekme ücreti de 9.6 TL'ye çıktı.
29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi” dikkate alınarak ücretler düzenlendi. Park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti 130 TL'den 160.05 TL'ye çıkarıldı.
Öte yandan park yasağı dışındaki 5 kilometreye kadar araç çekme ücreti, 100 TL'den 160,05 TL'ye yükseltildi. Kilometre başına 5 TL'lik çekme ücreti de 9.6 TL'ye çıktı.
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