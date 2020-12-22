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İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Durum gerçekten çok vahim

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, köşesinde İSKİ Eski Genel Müdürü Ergun Göknel'den gelen bir mektubu yayımladı. Göknel, "Çok kısa vadede İstanbulluları büyük bir felaket bekliyor." dedi.

GÜNDEM 22.12.2020, 16:34
İstanbul'da alarm zilleri çalıyor! Durum gerçekten çok vahim
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'a sağlanan su miktarı son 10 yılda hiç olmadığı kadar düşüş gösterdi. Barajların doluluk oranlarında yüzde 5'ler görüldü. Korkutan tablo hem çekilen görüntülerle hem de İSKİ'nin verilerine yansıdı. Rakamlar da bu durumu açıkça gösterdi. İstanbul'da Istrancalar'dan Sazlıdere'ye, Alibeyköy'den Ömerli'ye birçok barajda doluluk oranları alarm vermekte. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 22’ler düzeyinde. Barajlarımızın kuruyan bölümleri ise yüzde 78'in üzerinde.Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesini de alarma geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ yetkilileri ile önemli toplantıda bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, köşesinde İSKİ Genel Müdürü’nden gelen bir mektuba yer verdi. İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel'in durumun vehametini şu cümlelerle anlattı;

“Birkaç gün önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deniz suyundan tatlı su temin etmek için temaslara başlandığını ifade edilmişti. Deniz suyunu tuzdan arındırarak içilebilir su temin etmek İstanbul için yıllardır planlanan fakat gerçekleştirilmeyen bir su temin yöntemidir. Bu yöntem orta vadeli bir önlem olarak düşünülebilir. Bu konuda fazla araştırma yapmaya da gerek yoktur; en etkin şekilde uygulayan İsrail’dir. Vakit kaybetmeden İsrail’deki yetkili kurumlarla temasa geçmek yeterlidir.Ancak günümüzdeki su sıkıntısı son derece vahimdir ve acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Hayret edilecek olan bugüne kadar, tüm sorumluluğa ve yetkiye sahip olan İBB Başkanı ve İSKİ Genel Müdürü tarafından herhangi bir önlemin alınmamış olmasıdır.BİZİ FELAKET BEKLİYORDurum gerçekten vahim!Çok kısa vadede İstanbulluları büyük bir felaket bekliyor ve de kimsenin farkında olup önlem aldığı yok.Nedir bu felaket diyeceksiniz. Çok basit: Su bitiyor. Ve hiçbir önlem emaresi yok.Şimdi önce İstanbul’un su durumuna bakalım.17 Aralık 2020 saat 09.44 itibariyle İstanbul’a su veren barajların doluluk oranı yüzde 21.94’dür. Barajlarda 190.59 milyon metreküp su vardır. Son üç gündür serpiştiren yağmur doluluk oranını yüzde 0.29 artırmıştır.Şimdi bir hesap yapalım. İstanbul’a günde yaklaşık 3 milyon metreküp su verilmektedir (Ekim 2020: 2.996 milyon metreküp, Kasım 2020 2.848 milyon metreküp). Mevcut suyu son damlasına kadar kullanabildiğinizi düşünseniz, ki teknik olarak mümkün değildir, bu su ancak 63 gün için yeterlidir. Aralık 2020 sonuna kadar İstanbul’un yağmur almayacağı meteorolojik raporlarla tespit edilmiştir. Ocak ve Şubat 2021 aylarında da yeterli yağmur yağmazsa İstanbul’a ancak Şubat 2021 sonu, Mart 2021 başına kadar su verilebilir.Kısaca acil önlemlerin alınması gerekir.”
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