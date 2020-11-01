İstanbul'da 8 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu

İstanbul Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri batan teknedeki 8 balıkçıya ulaştı. Ekipler balıkçıları kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

