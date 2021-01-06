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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 6 Ocak 2021 su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde 30 saatlik su kesintisi olacağını duyurmuştu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 06.01.2021, 08:56
İstanbul'da 6 ilçede 30 saat sürecek su kesintisi dün akşam itibariyle başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışmalar nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışmalar nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
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