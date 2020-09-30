İstanbul'da 4 katlı tekstil fabrikasında yangın
İstanbul'da bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNDEM 30.09.2020, 05:36
İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçede, Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlçede, Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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