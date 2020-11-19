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İstanbul’a sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Vatandaşlara dikkatli olun uyarısında bulunuldu. İşte İstanbul için saat saat hava durumu..
GÜNDEM 19.11.2020, 09:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere Çanakkale Balikesir ve Kırklareli'de yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'da hava çok bulutlu geçecek.
Sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerine kadar, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C Çok bulutlu
İSTANBUL 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C Çok bulutlu
Marmara'da hava çok bulutlu geçecek.
Sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerine kadar, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C Çok bulutlu
İSTANBUL 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C Çok bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
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|11
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|11. Beşiktaş
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|10
|12. Konyaspor
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|9
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|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
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|5
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|2
|Takımlar
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|P
|1. Tuzlaspor
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|8
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|16
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|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
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|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
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|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
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|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
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|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
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|8
|11
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|8
|11
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|8
|10
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|8
|6
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|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
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|7
|2
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|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
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|7
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|9
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|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
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|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
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|6
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|6
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