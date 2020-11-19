İstanbul’a sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere Çanakkale Balikesir ve Kırklareli'de yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da hava çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerine kadar, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 15°C Çok bulutlu

İSTANBUL 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C Çok bulutlu



