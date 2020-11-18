İstanbul’a sağanak yağış uyarısı! Istanbul için anlık hava durumu

Türkiye yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girerken İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimiz için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Vatandaşların yaşanılabilecek olan olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul'da aralıklarla esecek fırtınanın kuvvetli yağış şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji soğuk hava ve yağmur nedeniyle kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağmur karşısında zorluk yaşattı.



İstanbul'da hava sıcaklığı 15°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



