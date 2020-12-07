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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul için anlık hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul'a ne zaman kar yağacağı oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
GÜNDEM 07.12.2020, 08:29
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul'a ne zaman kar yağacağı oldu.
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 14°C
Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis yaşanan İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7-12 Kasım arasında sıcaklıkların düşmesi beklenirken İstanbul için henüz bir kar yağışı görülmüyor
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 14°C
Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis yaşanan İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7-12 Kasım arasında sıcaklıkların düşmesi beklenirken İstanbul için henüz bir kar yağışı görülmüyor
28°
parçalı az bulutlu
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