İstanbul'a kar yağacak mı? Yarın 20 Ocak'ta hava nasıl olacak?
İstanbul dün ve önceki gün etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürünmüştü. Peki İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? Yarın havalar nasıl olacak?
GÜNDEM 19.01.2021, 15:37
Cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkisini arttıran kar, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı İstanbul'da görsel şölen sundu.
Bugün ise İstanbul'da hava çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 7 arasında değişecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'da havanın Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
En düşük sıcaklık -3 derece olurken en yüksek sıcaklık ise 7 dereceyi bulacak.
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak ediliyordu.
Gelen bilgilere göre bu hafta içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da günden güne yükselecek.
Ancak MGM tarafından yapılan uyarıda zirai don uyarısı dikkat çekti. İstanbulluların zirai don uyarısına dikkat etmesi gerekiyor.
Bugün ise İstanbul'da hava çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 7 arasında değişecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'da havanın Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
En düşük sıcaklık -3 derece olurken en yüksek sıcaklık ise 7 dereceyi bulacak.
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak ediliyordu.
Gelen bilgilere göre bu hafta içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da günden güne yükselecek.
Ancak MGM tarafından yapılan uyarıda zirai don uyarısı dikkat çekti. İstanbulluların zirai don uyarısına dikkat etmesi gerekiyor.
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